Skandal yazışmaya tepki yağıyor

ROTTERDAM'DA polislerin WhatsApp grubundaki yazışmalarında 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın ölümünden sonra 'Bir Türk daha eksildi' yazdıklarının ortaya çıkmasıyla tepki çığ gibi büyüdü. Konu, Rotterdam Belediye Meclisi'nde de ele alındı. Denk Partisi'nin Belediye Meclis Üyesi Stephan van Baarle, Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb'in Hümeyra'nın ailesinden özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.IRKÇI mesajlaşma gerçekleştiren polis memurlarına yazılı ikazın yeterli olmayacağını söyleyen Stephan van Baarle, "O polisler, memurluktan da ihraç edilmeli. Rotterdam Emniyet Müdürü Fred Westerbeeke de ırkçılıkla yeterince mücadele etmedi. Dolayısıyla güvenini yitirdi" dedi. Denk Partisi, emniyet müdürünün görevden alınması için belediye meclisine önerge de sundu.