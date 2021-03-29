Özür yetmez polisleri gönder

ROTTERDAM Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, "Hümeyra'nın ailesinden ve Hollanda'da yaşayan tüm Türk toplumundan samimiyetle ve içtenlikle özür diliyorum. Olayın Türkler üzerinde çok büyük etki oluşturduğunu öğrendim" dedi. Bir televizyon kanalına konuşan Westerbeke, polislerin uygun şekilde cezalandırıldığıERGİNCANLI ailesi ise üzüntülerini üzerlerinden atamamışken polislerin kızlarının arkasından sarf etiği sözleri duymanın kendilerini bir kez daha yıktığını söyledi. Aile, "Üç kez şikâyette bulunduk. 30 kez aradık. Dikkate alınmamamızın nedeni belli oldu. O polislerin görevden atılmasını bekliyoruz" dedi.