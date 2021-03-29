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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Özür yetmez polisleri gönder

Yalçın ÇAKIR
FATİH ÖZYAR
Özür yetmez polisleri gönder

’da 16 yaşındaki Hümeyra’nın öldürülmesinden sonra ‘Bir Türk daha eksildi’ diyen polislerin amiri, özür diledi. Aile, özrün yeterli olamayacağını ifade etti

ROTTERDAM Emniyet Müdürü Fred Westerbeke, "Hümeyra'nın ailesinden ve Hollanda'da yaşayan tüm Türk toplumundan samimiyetle ve içtenlikle özür diliyorum. Olayın Türkler üzerinde çok büyük etki oluşturduğunu öğrendim" dedi. Bir televizyon kanalına konuşan Westerbeke, polislerin uygun şekilde cezalandırıldığı
ERGİNCANLI ailesi ise üzüntülerini üzerlerinden atamamışken polislerin kızlarının arkasından sarf etiği sözleri duymanın kendilerini bir kez daha yıktığını söyledi. Aile, "Üç kez şikâyette bulunduk. 30 kez aradık. Dikkate alınmamamızın nedeni belli oldu. O polislerin görevden atılmasını bekliyoruz" dedi.
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Özür yetmez polisleri gönder
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