İbadet edene maaş tehdidi

Almanya'nın Heidelberg kentinde mülteci kabul merkezinin güvenliğini sağlayan şirket, çalışanlarına ibadet yasağı getirdi. Şirket, 25 Mart tarihinden itibaren mülteci kabul merkezi Patrick Henry Village tesislerinde görev yapan çalışanlarının mesai saatleri içinde ibadet etmesini yasakladı. Yasaklamaya gerekçe olarak ise 'tarafsızlık' ilkesi gösterildi.YASAĞA uymayanların direkt eve gönderileceğini ifade eden şirket, o gün için ödeme yapılmayacağını belirtti. Şirketin Müslüman çalışanları, "Sigara molası kadar bir vakitte ibadetimizi yapıyoruz. Sigara içmeye yasak uygulanmazken, ibadete getirilen yasağı anlayamıyoruz. Geri adım atılmalı" diye tepki verdi. HEİDELBERG