Olimpiyatlarda madalya sözü

KAYKAY yapmaya 14 yaşında başladığını ifade eden üç çocuk babası Akbulut (36), "Kaykay yapanların yanına gidip 'Ben de yapacağım' dediğimde güldüler. İlk kaykaya binip üç merdiven aşağıya atlayınca hepsi alkışladı. O gün bindiğim kaykaydan bir daha inmedim. Milli Takım'a seçildiğimi Malezya'da tatildeyken öğrendim. O an sevinçten çığlık atmışım. Milli takım için ter dökecek olmam beni çok mutlu ediyor" dedi. Kuaför dükkanı işleten Akbulut, "İki işimi de seviyorum. Aylardır olimpiyat hazırlığı yapıyorum. Hayalim madalyayı kazanmak" diye konuştu.