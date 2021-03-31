Türkiye’ye araç götürene müjde

PANDEMİ dolayısıyla alınan karara göre, yurtdışından Türkiye'ye otomobilleri ile veya otomobilsiz, 14 Ekim 2020 gününden önce giriş yapanlar, 15 gün Türkiye dışında araçları ile kalmaları halinde 730 gün ek süre alacak. Durumu, belirlenen esasa uygun olanlar için, 'Türkiye'de iki yıl kaldıktan sonra yeniden Türkiye'ye araç götürülebilmesi için aranan 185 gün yurtdışında kalmış olma' şartı aranmayacak.SÖZ konusu uygulama yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Haktan, şu an Türkiye'den çıkış yapmış ve otomobilini tekrar Türkiye'ye götürmek için 185 günü doldurmayıp bekleyenler de yararlanacak. Avrupalı Türkler, araçları ile ülke sınırlarından çıkıp herhangi bir ülkede 15 gün tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye giriş yaparlarsa, iki yıl daha araçlarını Türkiye'de tutabilecek. FRANKFURT