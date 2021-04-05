Hükümete Korona darbesi

Almanya'da ARD televizyonunun yaptırdığı ARD DeustchlandTrend anketi, Merkel hükümetine güvenin azaldığını gösterdi. Vatandaşların üçte ikisi hükümetin çalışmalarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Geçen aralıktaki ankette halk, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan hükümetten memnun olduğunu ifade etti. Ancak ocakta halkın yüzde 54'ü hükümetten memnun olmadığını beyan etti.Ankete göre korona döneminde, halkın sadece yüzde 19'u koalisyon ile eyalet hükümetlerinin işbirliğini olumlu değerlendiriyor. Ankette, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?" sorusu da yöneltiliyor. Katılanların sadece yüzde 27'si "Merkel'in partisi CDU ve CSU'dan oluşan Hıristiyan bloka" diye cevap verirken, onları yüzde 22 ile Yeşiller izliyor. Üçüncü sırada yüzde 16 ile SPD, dördüncü sırada ise yüzde 11 oy oranıyla AfD geliyor.