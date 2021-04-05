Kasaba halkından faşistlere tokat

Almanya'nın Hannover kentine bağlı Schulenburg kasabasında 20 Mart günü Türk aileye yönelik yaşanan faşist saldırı, kasaba halkını tek vücut yaptı. Saldırıda ırkçıların darp ettiği Muhammed (13) ile Büşra Anlı'nın (21) yanına giden kasaba halkı, geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve bundan sonra böyle bir olayın yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler.Faşıstler nedeniyle 24 yıldır oturduğu kasabadan taşınma kararı alan Seyfettin Anlı (44), kasaba halkının kendilerine destek vermelerinin ve ziyarette bulunmalarının morallerini yükselttiğini, çocukların korkularını yenmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi. Anlı kasaba halkının desteğine rağmen, "Artık burada oturamam. 15 gün sonra bu kasabadan gidiyorum" dedi.Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya, Diyarbakırlı Anlı ailesini ziyaret etti. Yapılan saldırıyı kınayan ve aileye geçmiş olsun dileklerini sunan Başkonsolos Kaya, Anlı ailesinin yanlarında olduklarını, gereken tüm desteği vereceklerini söyledi. Kaya, çocukların babası Seyfettin Anlı ile anneleri Şehnazat Anlı'ya moral vermeye çalıştı.BAŞKONSOLOS Kaya, Anlı ailesinin daima yanında olduklarını söyleyerek, "Korkmayın hep beraberiz" dedi. Kaya basına yaptığı açıklamada ise "Olaydan büyük üzüntü duydum. Olayı öğrenir öğrenmez aileyle irtibata geçerek detaylar hakkında bilgi almıştık. Ayrıca yerel Alman emniyet makamlarına olayın aydınlatılması için girişimlerde bulunduk. Olayın aileyi korkutma amacı taşıdığı görülüyor" dedi.