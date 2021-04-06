Bizim Aylin meclise girdi

Avrupa'nın birçok ülkesinde seçimlere katılan yeni Volt Partisi'nin yüzlerinden biri de Türk arkadaşlarının "Aylin" diye seslendiği 25 yaşındaki öğrenci Eileen O'Sullivan oldu. Frankfurt Belediye Meclisi'ne girmeyi başaran Türk kökenli siyasiler arasında yer alan Eileen, üniversitede siyaset bilimi öğretimini sürdürüyor. Eileen'i liste başı aday gösteren Volt Partisi Frankfurt'ta 4, Darmstadt'ta 5, Wiesbaden'de ise 3 sandalye kazanmayı başardı. O'Sullivan, hedefinin ulusal sınırların ötesine bakan bir siyaset izlemek olduğunu belirtti. O'Sullivan, genel seçimler öncesi aday belirleme çalışması sürdürdüklerini ifade etti. Parti, özellikle genç seçmenlere hitap ediyor. FRANKFURT