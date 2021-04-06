Silahsız Türk’e polis kurşunu

Almanya'nınBavyera Eyaleti'ne bağlı Krumbach kentinde yaşamakta olan dört çocuk babası Gaziantepli Habeş Temiz (63), tartıştığı polis tarafından vuruldu. Biri karaciğerine, diğeri diz kapağına isabet eden ve bir diğer kurşun da dizini sıyırdığı için Augsburg Hastanesi'ne kaldırılan Türk kökenli Alman vatandaşı Temiz'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.POLİSTEN yapılan açıklamada Habeş Temiz'in 1 Nisan Perşembe günü saat 13.00 civarında başkasına ait mülke girdiği, olay yerine çağrılan polisin tüm uyarılarına rağmen çıkmamakta direnince önce biber gazı sıkıldığı ve uyarı ateşi yapıldığı, olay yerinde bulduğu kesici aletle polise saldırınca ateş edildiği ileri sürüldü.OLAYLA ilgili SABAH'a konuşan Habeş'in akrabaları da, "1.5 yıldır omuz ve bel ağrıları için ağrı kesici ilaç kullanıyordu. Evine 400 metre uzaklıkta Poseidon adındaki pizzacıya gitmiş, içeri alınmayınca işyerinin yanındaki komşunun bahçesine geçip orada biraz dinlenmek istemiş" açıklamasında bulundu.TEMİZ'İN, polisin anlaşılmaz şekilde sert yaklaşımına çok sinirlendiğini ve bu nedenle eline geçirdiği tahta oyuncak arabayı fırlatmış olabileceğini belirten yakınları, "Karşılarında silahsız bir insan var. Hemen vurmak mı gerekir? Elindeki tornavida gerekçe olamaz. Zaten uyarılınca yere atmış. Buna rağmen gaz sıkıyorlar" dediler.Alman polisinin karşısında Türk olunca hemen şiddete başvurduğunu, son yıllarda sıkça böyle olaylar yaşandığını hatırlatan aile, "Türk devletinden olayın aydınlatılması için bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.