Avusturya’dan sınır işkencesi

KORONA vakalarının artmasıyla ülkeler, sınır kapılarında kontrolü sıkı tutmaya başladı. Bu ülkelerden biri de Avusturya oldu. Ülke, Macaristan sınırında geniş çaplı kontroller yaptı. Polis, tüm araçları durdurup sadece pasaporta bakıp, 'Nereye gidiyorsun' diye sorarken, bazılarına bu soru dahi sorulmadı. Sürücüler, bu kontrolün asıl amacını anlamadıklarını belirtti.UYGULAMANIN Paskalya tatili bitimine denk gelmesiyle sınırda kilometrelerce kuyruk yaşandı. Kuyrukta beş saat kalanlar, "Polis göz ucuyla pasaporta baktı" dedi ve tepkilerini korna çalarak verdi. Öte yandan benzer uygulama Avusturya- Almanya sınır kapısında da yaşandı. Kontrollerin, pandemide seyahatlerin azaltılması için yapıldığı belirtiliyor. FRANKFURT