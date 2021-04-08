Mucize çocuk 18 yaşına girdi

Almanya'nın Radevormwald kasabasında yaşayan Çakar ailesi, doğumdan üç ay sonra kızlarının Edward Sendromu da denen kromozom bozukluğu yaşadığını öğrendi. Aileye, Trizomi 18 isimli hastalığa yakalananların ya anne karnında öldüğü ya da yaşamlarının ilk yıllarında organ yetmezliği gibi sebeple yaşama veda ettiği anlatıldı. Aile bu haberle yıkıldı, ancak Selin pes etmedi, önceki gün 18. yaşını kutladı. Anne Özlem Çakar, "Umudumuzu hiç kesmedik. Mücadelemiz sonucu üç yaşında birden ayağa kalkıp yürüdü. Dünyada bu hastalığa yakalanıp yürüyebilen görülmüyor. Bu bizi güçlendirdi" diye konuştu.