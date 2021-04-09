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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Ayla birinciliği kıl payı kaçırdı

Ayla birinciliği kıl payı kaçırdı

’teki Masterchef adlı yemek yarışmasına yaptığı Türk yemekleri ile damga vuran ikinci oldu

Kısır yaptı, mercimek çorbası pişirdi, yaptığı nefis yemekler ile 40 kişinin katıldığı yarışmada finale kadar yükseldi. 21 yaşındaki Ayla Canpunar, finalde Christin Kashou ile yarıştı, ancak ikinci seçildi. Yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını söyleyen Ayla, "Birinci olmak istiyordum ama ikincilik de güzel bir sonuç. Küçüklükten beri annemin mutfakta yaptığı Türk yemeklerini izlerdim. Bazen de babamın restoranına gidip yapılan yemekleri öğrenirdim. Bundan dolayı, yemek kültürüm çok gelişti, kendime güvenip bu yarışmaya katıldım" dedi. STOCKHOLM
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Ayla birinciliği kıl payı kaçırdı
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