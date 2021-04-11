Aşıda en güvenilir tedarikçi BioNTech

ALMANYA Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, Paskalya Yortusu günlerindeki verilerin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Spahn, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'in aşı tedariki konusunda her sözünü yerine getirdiğini söyledi. Bakan, muayenehanelerde şu anda BioNTech aşısı uygulandığını, ay ortasından itibaren Astrazeneca'nın da teslim edileceğini söyledi.ALMAN Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ise, tam kapanma uygulaması başlatılmasını önerdi. Son günlerde gençler arasında vaka sayısının arttığına dikkat çeken Wieler, toplam can kaybının 78 bin 3'e ulaştığına dikkat çekerek, "Bunun önüne geçmek için mutlaka daha katı kısıtlamalar hayata geçirilmeli" diye konuştu. Almanya'da son 24 saatte 25 bin yeni vaka saptandı.