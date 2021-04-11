PKK’lı hainlere kim ‘dur’ diyecek

Vahşi terör örgütü, Avrupa kentlerinde bir haftada dördüncü saldırısını düzenledi. Türk derneğine saldıran PKK'lılar, iki vatandaşımızı yaraladı. Polis, saldırıya seyirci kaldıSALDIRIYA uğrayan Lokman Uçan (48), "Bir anda geldiler. Hazırlıklıymışlar. İçeriye molotof kokteyli ve sis bombası attılar. Molotof kokteyli tutuşmadı. 'Ne yapıyorsunuz' derken biri kafama kalasla vurdu. Kafam yarıldı. Hastaneye kaldırıldım" dedi. Erdal Boyacı (55) ise "Önce birkaç kişi gelip etrafı kolaçan etti. Sonra kalabalık oldular. Derneğin camlarını indirdiler. Engel olurken saldırdılar" dedi.MARİGNANE Türk Kültür Merkezi Başkanı Mutlu Sonkur, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Sonkur, ellerinde video kayıtları olduğunu, saldırganların bir kısmının yüzünün net olarak belli olduğunu da söyledi ve "Görüntüleri polise verdik. Yakalanmalarını bekliyoruz" dedi. Marsilya Başkonsolosu Arda Ulutaş da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.FRANSIZ birimlerinin, PKK'ya yönelik 23 Mart günü Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan 7 PKK'lı tutuklanmıştı.