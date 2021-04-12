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Giriş Tarihi: 12.4.2021

Ne varsa vatanda var

Ne varsa vatanda var
Dört yıl önce Alman doktorların pankreas kanseri teşhisi koyduğu Mansur Gümüş (59), 4. evre pankreas kanseri tedavisi görürken hastalığı karaciğere de sıçradı. Bunun üzerine doktorlar yeni ameliyat yapamayacaklarını ifade edip Gümüş'e "Ameliyat masasında kalırsın" dedi. Gümüş, buna rağmen hastalığa kafa tutup soluğu İzmir'de aldı ve 7 saatlik ameliyatın ardından vücudundaki tümörden kurtuldu. Moralini hiç bozmadığını söyleyen Gümüş, "Avrupa'da yaşama şansı tanınmamıştı. Ne varsa vatanda var" dedi. (IHA)
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Ne varsa vatanda var
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