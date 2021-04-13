Lille’in 3 atlısı

Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Lille, 10 yılın ardından şampiyonluğa emin adımlarla yürürken, Türk yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımı sırtlıyor.
19 GOL VE 9 ASİST
LEJYONERLERİMİZ atılan 53 golün 28'ine 19 gol ve 9 asistle katkı verdi. Burak 10 gol-4 asist, Yusuf Yazıcı 7 gol-4 asist, defansın sağında oynayan Zeki ise 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.
ARSENAL 'YUSUF' DEDİ
YUSUF Yazıcı'nın ismi Arsenal ile anılmaya başladı. Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.