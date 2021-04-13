Lille’in 3 atlısı

Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Lille, 10 yılın ardından şampiyonluğa emin adımlarla yürürken, Türk yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik performanslarıyla takımı sırtlıyor.LEJYONERLERİMİZ atılan 53 golün 28'ine 19 gol ve 9 asistle katkı verdi. Burak 10 gol-4 asist, Yusuf Yazıcı 7 gol-4 asist, defansın sağında oynayan Zeki ise 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.YUSUF Yazıcı'nın ismi Arsenal ile anılmaya başladı. Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.