Cinayeti planlayana müebbet

ALMANYA'NIN Ludwigshafen kentinde işadamı İsmail Torun'un öldürülmesinden dolayı yargılanan Yasemin T.'ye ömür boyu hapis cezası verildi. İlk davada da hapis cezası alan, ancak hakkındaki karar Yargıtay tarafından bozulan Yasemin T. yeniden yargılandığı davada suçlu bulundu. Torun 2017'de kaçırılmış, fidye ödenmesine rağmen boğularak öldürülmüştü.İTİRAZ davasına bakan Yargıtay, daha önce müebbet hapis cezası alan Yasemin T.'nin (47) cinayetteki rolünün araştırılması için yeniden yargılanmasına hükmetmiş, diğer sanıklar Hüseyin T. (42) ile Ramazan G.'ye (53) verilen müebbet hapis cezası bozulmamıştı. Her şeyi Yasemin T.'nin planladığını söyleyen İsmail Torun'un eşi Fatma Torun, "Adalet yerini buldu" dedi.