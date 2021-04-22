Böyle rezalet görülmedi

Skandala imza atan Köln Sosyal Yardım Dairesi oldu. Koronavirüs nedeniyle tiyatroların kapalı tutulması üzerine sosyal yardım bağlanan Figen Canatalay, bunun karşılığında bir mülteci yurdunda görev yapmaya başladı. Mültecilerin her türlü bürokratik işlemleri ile uğraşan Figen Canatalay, aynı zamanda mültecilerle birlikte doktora gidip tercümanlık yapıyordu.KÖLNLÜ tiyatro sanatçısı bir yandan bu işi yaparken, bir yandan da arkadaşlarına, "Mülteci yurdunda virüse yakalanmaktan korkuyorum" dedi. 61 yaşındaki Canatalay'ın korktuğu başına geldi ve koronavirüse yakalandı. Şeker hastası olduğu için risk grubunda bulunmasına rağmen sürekli insanlarla temas halinde olan Canatalay 13 Şubat'ta hastalığa yenik düştü.SOSYAL Yardım Dairesi bir hafta sonra skandal bir mektupla kadının yakınlarını şoke etti. Mektupta, "Üzüntüyle 13 Şubat'ta öldüğünüzü öğrendik. Yardım ödenmediği sürede hastalanırsanız sigortanızın olmadığını dikkate alın. Mağdur olmamak için sağlık sigortanızı arayıp bilgi alın. Öldüğünüz için yardımınız kesildi, itiraz edebilirsiniz" denildi.YAŞAMINI yitiren tiyatro sanatçısı Figen Canatalay'ın arkadaşı Ali Kemal Gün, sosyal yardım dairesinin mektubuna tepki gösterdi. Yardım dairesini aynı zamanda Canatalay'ı mülteci yurdunda görevlendirdiği için de eleştiren Ali Kemal Gün, "Şeker hastasıydı. Ve bunu biliyorlardı. Riskliydi" dedi. Gün, sosyal yardımın kesildiğini bildiren mektuba ateş püskürdü.