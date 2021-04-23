İşçi kızı olmaktan gurur duyuyorum

Almanya'da yaptığı yapay kalp ameliyatıyla yılın doktoru seçilen Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, video konferans yoluyla düzenlenen toplantıda önemli mesajlar verdi. Özellikle gençlere seslenen Dr. Dilek Gürsoy, "Başarı kolay elde edilmiyor. Çok çalışın ve asla pes etmeyin" tavsiyesinde bulundu. Göttingen Türk Alman Akademisyenler Birliği'nin (D-TAB Göttingen) düzenlediği konferansa büyük ilgi gösterildi.D-TAB Başkanı Cenk Sancak'ın organize ettiği konferansın moderatörlüğünü finansal danışman Suat Bakır yaptı. Konferansta üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere seslenen Dr. Gürsoy, "Göçmen misafir işçi bir ailenin kızı olmaktan hiç utanmadım ve bununla gurur duyuyorum. Bu konuma gelmek kolay olmadı. Azimle çalışarak buralara geldim. Sizler de çok çalışarak istediğiniz yerlere gelebilirsiniz. Asla pes etmeyin ve çok çalışın" dedi.KENDİSİNİ dinleyenlere yapay kalp çalışmaları hakkında da bilgi veren Gürsoy, yaptığı işi çok sevdiğini, çok zor bir görev üstlendiğini ve yapay kalp merkezi kurmayı düşündüğünü söyledi. Almanya'nın en prestijli ödüllerinden biri olan Victress Ödülü ile German Medical Award tarafından yılın doktoru seçilen Dr. Gürsoy, yapay kalp ve çalışmaları hakkında kitap yazdığını, kitabın da çok tutulduğunu belirtti.