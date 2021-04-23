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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Saatler sonra ölü bulundu

Saatler sonra ölü bulundu

Werdohl ’nün “uçan efsane kalecisi” olarak bilinen Manisa Somalı Mehmet Arslan, kalp krizi geçirdi. Arslan’ın evine giderken direksiyon başında vefat ettiği saatler sonra fark edildi

WERDOHL kentinde yaşayan ve "uçan efsane kaleci" lakabıyla Karadenizgücü'nde yıllarca forma giyen sigortacı Mehmet Arslan (58), evli ve dört çocuk babasıydı. Plettenberg'te çalıştığı işyerinden ayrılıp eve giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Arslan'ın ölümü çevrede yaşayan Türkleri üzüntüye boğdu. Herkesin sevip saydığı Arslan'ın krizin etkisiyle hafifçe yoldan çıkıp durduğu öğrenildi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren Arslan'ın öldüğü ancak saatler sonra fark edildi. Arslan'ın cenazesi gözyaşları arasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Soma'ya gönderildi. Tevfik KARA / WERDOHL
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Saatler sonra ölü bulundu
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