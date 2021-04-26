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Giriş Tarihi: 26.4.2021

Babam görse gurur duyardı

Mustafa AKBABA
Babam görse gurur duyardı

Henüz birkaç gün önce babasını kaybeden Arif Taşdelen, partisi SPD’nin Bavyera Teşkilatı Genel Sekreterliği’ne getirildi. Taşdelen, “Babam görseydi, benimle gurur duyardı” dedi

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) çevrim içi yapılan 72. genel kurulunda partinin yönetimine üç Türk kökenli siyasi girmeyi başardı. 2013 yılından bu yana SPD Bavyera Eyalet Milletvekili olan Arif Taşdelen, partisinin genel sekreterliğine seçildi. Taşdelen (46), geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti.

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KENDİSİNİ yeni göreve layık görenlere teşekkür eden Arif Taşdelen, "Babam bugünü görseydi benimle gurur duyardı" diye konuştu. Genel kurulda Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ (45) ile Nürnberg Belediye Meclisi üyesi Yasemin İsabel Yılmaz (33) da, parti yönetimine seçilmeyi başaran isimler oldu.
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Babam görse gurur duyardı
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