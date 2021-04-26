Babam görse gurur duyardı

SosyalDemokrat Parti'nin (SPD) çevrim içi yapılan 72. genel kurulunda partinin yönetimine üç Türk kökenli siyasi girmeyi başardı. 2013 yılından bu yana SPD Bavyera Eyalet Milletvekili olan Arif Taşdelen, partisinin genel sekreterliğine seçildi. Taşdelen (46), geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti.KENDİSİNİ yeni göreve layık görenlere teşekkür eden Arif Taşdelen, "Babam bugünü görseydi benimle gurur duyardı" diye konuştu. Genel kurulda Avrupa Parlamentosu Milletvekili İsmail Ertuğ (45) ile Nürnberg Belediye Meclisi üyesi Yasemin İsabel Yılmaz (33) da, parti yönetimine seçilmeyi başaran isimler oldu.