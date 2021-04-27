Benzinciler kraliçesi

Trabzonlu bir işçi ailesinin çocuğu olarak Karlsruhe kentinde dünyaya gelen bir çocuk annesi Hanife Sağlam (38), Almanya'da her türlü zorluğa ve ayrımcılığa rağmen iş hayatında başarılı olan Türk kadın girişimcilerden biri oldu. Henüz 16 yaşında bir benzin istasyonunda gece vardiyasında satış elemanı olarak işe başlayan Sağlam, kısa süre içinde dikkati üzerine çekti ve yöneticiliğe yükseldi.Şirketin Köln'deki "Geleceğin Kahramanı" programına katılmaya layık görülen Hanife Sağlam, iki yıl buradaki akademide gördüğü eğitimden sonra 2018'de Limburgerhof'ta bir benzin istasyonu devraldı. Ve Hanife Sağlam, satış elemanı olarak başladığı işte yıllar sonra benzin istasyonu sahibi ve patron oldu. Limburgerhof halkı, koronavirüs krizi başladığında Hanife Sağlam'ın hayırsever yönüyle de tanıştı.Sağlam ve personeli, kimsesi olmayan yaşlı insanların ihtiyaçlarını evlerine kadar götürdü. İş hayatında yaşadığı ayrımcılığa rağmen pes etmeyen Hanife Sağlam, bugün 13 kişiye iş imkânı sunuyor. Sağlam, "Arkadaşlarım benimle 'Senden iş insanı veya yönetici olmaz. Sen ancak diğer Türkler gibi dönerci veya kebap dükkânı açabilirsin' diyerek dalga geçti. Ama ben yılmadım, istasyonumu açtım" dedi.Önümüzdeki yıl Ludwigshafen'da iki istasyon daha açmayı planladığını söyleyen Sağlam, "Türk kadınlarına tavsiyem, zorluklar karşısında pes etmesinler, çok çalışırlarsa başaramayacakları bir şey yok" dedi. Limburgerhof Belediye Başkanı Andreas Poignee, şehrin ekonomisine yaptığı katkı nedeniyle Hanife'ye teşekkür etti. Limburgerhof'u tanıtan sosyal medyanın yöneticiliği de Hanife Sağlam'a verildi.