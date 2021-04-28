İnsanlık ölmüş

OLAY,ırkçı Alman'ın inmek üzere kapıya yönelmesinden sonra meydana geldi. Mülteci genci fark eden ırkçı, gence önce hakaretler yağdırdı, sonra da tükürdü. Tramvaydaki kimsenin müdahale etmemesini fırsat bilen ırkçı Christian B. (40), karşılık vermeyen gence tekme atmaya başladı. Defalarca gencin başını tekmeleyen Christian B.'yi bir kişi bile durdurmadı. Ardından ırkçı, gencin cep telefonunu elinden alarak yere atıp parçaladı.SALDIRIDAN sonra kaçan Christian B., polis tarafından gözaltına alındı. Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow olayı "iğrenç bir saldırı" olarak nitelendirdi. Eski Yabancılar Sorumlusu Barbara John da tramvayda olayı seyredenlere tepki gösterdi. John, "Eğer bir saldırganda silah yoksa, insanların müdahale etmesi gerekirdi. Sonuçta tramvayda birçok erkek vardı" dedi.