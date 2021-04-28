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Giriş Tarihi: 28.4.2021

İnsanlık ölmüş

MEHMET UZUN
İnsanlık ölmüş

’nın kentinde bir Neo-Nazi, tramvayda henüz 17 yaşındaki Suriyeli gencin başına üst üste tekmeler attı, hakaret etti. Tramvaydaki insanlar yardım etmek yerine, video çekti

OLAY, ırkçı Alman'ın inmek üzere kapıya yönelmesinden sonra meydana geldi. Mülteci genci fark eden ırkçı, gence önce hakaretler yağdırdı, sonra da tükürdü. Tramvaydaki kimsenin müdahale etmemesini fırsat bilen ırkçı Christian B. (40), karşılık vermeyen gence tekme atmaya başladı. Defalarca gencin başını tekmeleyen Christian B.'yi bir kişi bile durdurmadı. Ardından ırkçı, gencin cep telefonunu elinden alarak yere atıp parçaladı.

'İĞRENÇ BİR SALDIRI'
SALDIRIDAN sonra kaçan Christian B., polis tarafından gözaltına alındı. Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow olayı "iğrenç bir saldırı" olarak nitelendirdi. Eski Yabancılar Sorumlusu Barbara John da tramvayda olayı seyredenlere tepki gösterdi. John, "Eğer bir saldırganda silah yoksa, insanların müdahale etmesi gerekirdi. Sonuçta tramvayda birçok erkek vardı" dedi.
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İnsanlık ölmüş
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