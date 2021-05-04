Jugendamt korkusu cinnet getirdi

Almanya'da ailelerin korkulu rüyası Jugendamt korkusu, bir annenin cinnet getirmesine yol açtı. İlknur Ö. (41), çocuğunu "elinden alacaklar" korkusuyla öldürdüğünü itiraf etti. Olay geçtiğimiz kasım ayında meydana geldi. Oğlunu küvette yıkayan anne, Muhammed'in (4) yanmasına neden oldu. İlknur Ö., oğlunu hemen hastaneye götürdü. Anne, "Yıkarken çok direndi. Suyun çok sıcak olduğunu fark etmemişim. Yanınca hastaneye götürdüm" dedi.İLKNUR Ö., "Hastanede doktorlar kocamla konuştu. Kocam bana, 'Çocuğu alabilirler' dedi. Oğlumla birlikte yangın merdiveninden kaçtım. Köprüye gittim. Ama oğlumu köprüden attığım anı hatırlamıyorum. Orası kocaman bir boşluk. Oğlumu Hıristiyan olarak yetişmemesi için öldürdüğüm iddiası ise doğru değil. Bir ara Jugendamt kızımı da almıştı. Sözde kızımın boğazını sıkmışım. Ama bu doğru değildi" dedi.SAVCIYA göre çocuğunun Hıristiyan aileye verilmesini istemeyen İlknur Ö., oğlunu köprüden atıp öldürmek suçlamasıyla şimdi mahkeme önünde hesap veriyor. Savcı aynı zamanda annenin Jugendamt'ı tehdit olarak algıladığı için cinnet halinde olduğunu belirtti. Doktorların hastaneye çağırdığı Jugendamt yetkilileri hastaneden gittikten sonra hastane çalışanları anne ve oğlunu odada bulamayınca polise haber verdi. Polisler, anneyi bir köprü üzerinde, çocuğun cesedini ise nehirde buldu.