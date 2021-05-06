Dansöz gibi kıvırıyor

HessenEyalet Kriminal Dairesi ve Frankfurt Savcılığı'nın NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarını gönderen kişinin yakalandığını açıklaması, Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth'u rahatlattı. Peter Beuth Berlin'de 53 yaşındaki ırkçı bir Alman'ın yakalanmasının ardından apar topar yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman NSU 2.0 imzasıyla gönderilen mektuplarla Hessen Polisi'nin bağlantısı yoktu" dedi.HALBUKİ aynı bakan henüz aylar önce yaptığı açıklamada polis teşkilatı içinde bir aşırı sağ ağ olabileceğini belirtmişti. Böyle bir ihtimalin olduğunu kaydeden Beuth, "Son dönemlerde yaşananlar, Hessen Polisi'nde böyle bir ağın varlığı ihtimalini güçlendiriyor" açıklamasını yapmıştı. Şimdi bir kişinin yakalanmasıyla Bakan Beuth bir anda kıvırdı ve polisi akladı.BAKAN, avukat Seda Başay Yıldız'ın gizli olan kişisel bilgilerinin ve adresinin polis bilgisayarlarından sorgulanmasının ortaya çıkmasının üzerine büyük baskı altında kalmıştı. Muhalefet Bakan Beuth'un istifa etmesini isterken, yapılan soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan 40 polisten 5'i açığa alınmıştı. Şimdi, "Madem polisler suçsuzdu, neden görevden alındı" sorusu geldi.FRANKFURT Savcılığı ise dün yaptığı açıklamada NSU 2.0 imzalı gönderilen mektuplarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Alman Polis Sendikası (GdP) da "Mektupları gönderen polis değil" denilmesi üzerine, "Polis teşkilatı olarak bir özür bekliyoruz" açıklamasını yaptı. GdP, "Hessen Polisi'nin bir bölümünün aşırı sağ örgüt üyesi olduğu iddiası polislerin üzerinde ağır yük oluşturmuştu" dedi.SABAH, polis karakolundan göçmen kökenlilere NSU 2.0'den ilk tehdit mektupları gönderildiği 2018 Aralık'tan bu yana konunun takipçisi. Başta Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth olmak üzere, Alman makamları işin üstünü kapatmaya çalıştı. Ancak tehdidin boyutları büyüyünce, herkes polis içindeki faşist yapılanmayı itiraf etmek zorunda kaldı.İçişleri Bakanı Peter Beuth bizzat, polis teşkilatı içinde bir aşırı sağ ağ olabileceğini belirtti. Böyle bir ihtimalin olduğunu kaydeden Beuth, "Son dönemlerde yaşananlar, Hessen Polisi'nde böyle bir ağın varlığı ihtimalini güçlendiriyor" dedi.NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarından sonunda Peter Beuth'a da gönderildi.Polis, Seda Başay Yıldız'a "Evini güvenli hale getirmelisin" tavsiyesinde bulundu. Ancak Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, güvenlik masraflarını ödemeyi reddetti.Peter Beuth NSU 2.0 imzalı 32 kişi ve 60 kuruma dönük toplam 115 mektup gönderildiğini açıkladı. Bu mektuplar 9 ayrı eyalettebulunan kişi ve kurumlara gönderildiBakan Beuth, Berlin'de sözde bir zanlının yakalanması üzerine bu sefer polisi akladı. Bakan Beuth, "Şunu biliyoruz ki hiçbir zaman NSU 2.0 imzasıyla gönderilen mektuplarla Hessen Polisi'nin bağlantısı yoktu" dedi.