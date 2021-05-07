Almanya'da NSU 2.0 imzalı tehdit mektuplarının odağındaki avukat Seda Başay Yıldız, polisin yakaladığı zanlıyla ilgili yaptığı açıklamayı inandırıcı bulmadığını söyledi. SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Seda Başay Yıldız, "Açık söylemek gerekirse, bana hiç inandırıcı gelmedi. Çünkü benimle ilgili gizli bilgilere ulaşılması mümkün değil. Hele hele son adresim, polis bilgisayarından bile sorgulanamıyor" dedi.YILDIZ, "Normalde bir kişinin sorgulanması 20-30 saniyelik bir işlem. Ama nedense ailemin ve benim bilgilerim toplam 15 dakika sorgulanmış. Nüfus kayıt bilgileri sorgulanmış, sabıka kaydım olup olmadığına bakılmış. Bir sorgulama 15 dakika sürmez. Diyorlar ki, kendini polis olarak tanıtmış ve polisten telefonda istemiş bu bilgileri. O zaman polis, 'Neden kendi bilgisayarından sorgulamıyorsun' diye sormamış ki" diye sordu.FRANKFURT'TA 16 polis karakolu olduğuna işaret eden ünlü avukat, "Bilgiler birinci karakoldan sorgulanmış. Ve yine bir tesadüf ki, sorgulamayı yapan kişinin karşısına da yine ırkçı bir polis çıkmış. Polisler verdiği ifadede hiç birilerine telefonda bilgi verdiğini anlatmadı. İnsan yaptığı 15 dakikalık bir konuşmayı hatırlar. Ama polis memuru, 'Konuşmuş olabilirim' diyor. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz" dedi.GİZLENEN adresi polislerin görebildiğini, ancak kendi adresinin artık polis kayıtlarında bile görünmediğini belirten Seda Başay Yıldız, "Birinin telefon edip bu bilgileri alması mümkün değil. Şimdi siyasiler bütün Hessen Polisi'ni akladı. Ama savcılık, birinci karakolda olan ve açığa alınan 5 polisin hala bu NSU 2.0'ın içinde olduğunu ve araştırmanın sürdüğünü bildirdi. Ama ben sonuç çıkacağını sanmıyorum" diye konuştu.YILDIZ, "2.5 yıl boyunca 'tehlikede değilsiniz' dediler. Ama adamın silahı varmış. Bunu da bana polis değil, basın söylüyor. Yani basından öğreniyorum. Bütün polisin aklanmış olduğunu söylemeleri yanlış. Demek ki Almanya'da herkes polise telefon edip dilediği kişinin bilgisini isteyebilir" dedi. Avukat Yıldız, refleksvari şekilde "Örgüt yok, tek kişi" açıklamasının sorunun bir parçası olduğunu söyledi.NSU 2.0 adı altında tehdit mektuplarını gönderdiği ileri sürülen ırkçı Alman Alexander M.'nin Berlin'de tutuklandığı sırada Frankfurt Başsavcısı Sinan Akdoğan'ın da hazır bulunduğu öğrenildi. 2.5 yıldır dosya üzerinde çalışan Sinan Akdoğan, adamın bilgisayarına el konulduğunu ve incelemenin sürdüğünü bildirdi. Irkçının evinde bir de silah bulunduğunu söyleyen Başsavcı Akdoğan, NSU 2.0 soruşturmasının devam ettiğini belirtti.