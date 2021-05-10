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Giriş Tarihi: 10.5.2021

Üçüncü dalgayı kırdık sayılır

Mustafa AKBABA
Üçüncü dalgayı kırdık sayılır

Almanya Başbakanı ülkede koronavirüste üçüncü dalganın kırıldığını düşündüğünü söyledi. Merkel, aşı yaptırmayanların da tatil yapabileceğine inandığını belirtti

PORTEKİZ'İN Porto kentinde düzenlenen AB Zirvesi'ne videokonferans yoluyla bağlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu konuda iyimser olduğunu söyledi. Merkel, "Portekiz gibi bazı AB ülkelerinin düşük vakalarına baktığımızda geçen yaz mümkün olan tatili yapabileceğimizden çok umutluyum" diye konuştu.

MERKEL, zirvede dijital aşı sertifikasının da görüşüldüğünü söyledi. Merkel, koronada aşı patentinin kaldırılması fikrine de karşı çıktığını belirterek, "Bu, dünya genelinde düşük aşılama oranına bir fayda sağlamayacak" dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Avrupa'da yaz tatili konusunda iyimser olduğunu söyledi.
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Üçüncü dalgayı kırdık sayılır
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