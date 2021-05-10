Üçüncü dalgayı kırdık sayılır

PORTEKİZ'İN Porto kentinde düzenlenen AB Zirvesi'ne videokonferans yoluyla bağlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu konuda iyimser olduğunu söyledi. Merkel, "Portekiz gibi bazı AB ülkelerinin düşük vakalarına baktığımızda geçen yaz mümkün olan tatili yapabileceğimizden çok umutluyum" diye konuştu.MERKEL, zirvede dijital aşı sertifikasının da görüşüldüğünü söyledi. Merkel, koronada aşı patentinin kaldırılması fikrine de karşı çıktığını belirterek, "Bu, dünya genelinde düşük aşılama oranına bir fayda sağlamayacak" dedi. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Avrupa'da yaz tatili konusunda iyimser olduğunu söyledi.