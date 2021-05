Sabri’nin durumu acil değilmiş

SABRİ Sertkaya Elazığlı bir ailenin 5. çocuğu. İki bacağı ve bir kolu olmayan Sabri Sertkaya (42), 16 yıldır Hollanda'da yaşıyor. 9 yıldır da Lahey kentinde 4 katlı bir apartmanın en üst katında kalıyor. Sertkaya, her şeyini sol eliyle yapmak zorunda. Bu haliyle asansörü olmayan binada her gün 4. kata sürüne sürüne çıkıp inmek zorunda kalıyor.HER gün toplam 55 basamak inip çıkmak zorunda kalan Sabri Sertkaya, "İnip çıkmak yarım saatimi alıyor. 9 yıldır zemin katta bir daire veya müstakil bir ev ve elektrikli tekerlekli sandalye için mücadele ediyorum. Bir türlü başarılı olamadım. Çünkü çaldığım her kapı 'Senin durumun yeterince acil değil' cevabıyla yüzüme kapandı. Neden bana yardım etmiyorlar? Yabancı olduğum için mi yardım etmiyorlar" diye sordu.ESKİDEN biraz daha zayıf olduğunu ama şimdi 20 kilo aldığını ve 74 kiloya çıktığını anlatan Sertkaya, "Ve bu da beni çok zorluyor. Durumum acil değilmiş. Bu nasıl bir düşünce, nasıl bir insanlık? Benim durumum acil değil de kiminki acil? Ne yapacağımı şaşırdım. Çektiğim acılar her geçen gün daha da artıyor" dedi. Sabri Sertkaya, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata küsmediğini söyledi.