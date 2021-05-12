Çaresiz babanın yardım çığlığı: Kızımı kurtarın

İskenderunlu Mehmet Koca (35), Saksonya Eyaleti'nde bulunan Borna Yerel Mahkemesi'nin kendisine görüş hakkı vermesine rağmen, eşinin 9 aydır kızını göstermediğini söyledi. Koca, Borna Mahkemesi'nin 25 Ağustos 2020 tarihli kararına eski eşinin uymadığını belirterek, "Eşim bana olan hıncını 2 yaşındaki kızım Elif Su'dan çıkarıyor ve ona fiziksel şiddet uyguluyor" dedi.KOCA, "Görüş günlerimde hasta diyerek çocuğumu göstermediler. Israr ettim ve 9 ay sonra kızımı görmeye başladım. Ancak bu kez de kızımı her aldığımda vücudunda olan darp izleri sabrımı taşırmaya başladı. Son aldığımda bitkin haldeydi. Annesi almaya geldiğinde burnundan kan geldi. Neden uykusuz ve yorgun olduğunu sordum cevap vermedi. Elimden bir kaza çıkacak diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.DURUMU hem polise hem de aile danışmanına bildirdiğini söyleyen baba Mehmet Koca, "Bana verdikleri cevap hep aynı. 'Biz kendisine ulaşamıyoruz' deyip kesip atıyorlar. Amaçları çocuğumu benden soğutmak. Ama kızım beni çok seviyor. Annesine gitmek istemiyor" diye konuştu. Mehmet Koca, kızındaki darp izlerini fotoğraflarla delillendirerek şikayetçi oldu.