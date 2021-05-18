Rüyasında gördüğü o hoca, müftü çıktı

Annesi Alman, babası İspanyol olan Saskia Michelle Müller (19), rüyasında imam ile camiye gittiğini görünce İslamiyet'e geçmeye karar verdi. Almanya'daki Türk komşusu Züleyha Delikuş ve kızı Semina Gençoğlu sayesinde İslamiyet ile tanışan genç kız, onları ziyaret etmek için gittiği Kayseri'de müftülüğe başvurdu. Müftülükteki ihtida töreni için salona giren İl Müftüsü Şahin Güven'i görünce gözyaşlarına hakim olamayan Müller, "Rüyamda beni camiye götüren bir hoca görmüştüm. O hoca bu hocaydı. O yüzden duygulandım" dedi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Müller, ismini Zeynep olarak değiştirdi.