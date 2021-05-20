8 hafta ömür biçtiler Türkiye’de hayat buldu

baş ağrısı çekti. Yaşadığı kent olan Köln'de gittiği doktorlar 'Migrenin var' diye geçiştirdi. Haftada üç kez acile gitmek zorunda kalınca hastalığı incelemeye alınan Eskişehirli Dilan Naziksoy'un (31) beyninde tümöre rastlandı. Geçirdiği zor günleri SABAH'a anlatan Naziksoy, "Pek çok doktor ve hastane ile görüştüm. Hiç birinden olumlu cevap alamadım. Bazıları ameliyata hiç yanaşmadı. Bazıları da 'Sekiz hafta ömrün kaldı. İki hafta sonra kör olacaksın' dedi. İlk günden itibaren 'Bu tümörden daha güçlüyüm, onu yeneceğim' dedim. Bir arkadaşım vasıtasıyla Türkiye'de bir doktor bulduk. İstanbul'a giderek zor bir operasyon geçirdim. Sağlığıma kavuştum" dedi.