Kruse’nin ırkçılık isyanı

BUNDESLİGA ekibi Union Berlin'in forvet oyuncusu Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'i yendikleri karşılaşma sonrası yaptıkları kutlamada şoke olduğunu dile getirdi. Taraftarlar arasından kız arkadaşı Dilara Mardin'e hakaret edildiğini belirten Kruse, üzerine bira döküldüğünü de ifade etti.UNION BERLİN Kulübü ise Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve "Ne yazık ki bu aptallardan hâlâ çok fazla var. Bizden uzak durun ve bizi rahat bırakın" dedi. Kulüp, taraftarlardan, bu tür suistimallere karşı aktif olarak harekete geçmelerini ve özel durumlarda failin aranmasına yardım etmelerini istedi.