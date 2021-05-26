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Giriş Tarihi: 26.5.2021

Kruse’nin ırkçılık isyanı

Fatih YILMAZ
Kruse’nin ırkçılık isyanı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu , son lig maçının ardından yaptıkları kutlamada Türk kız arkadaşına ırkçı saldırıda bulunulduğunu açıklayıp isyan etti

HAKARET YAĞDIRDILAR
BUNDESLİGA ekibi Union Berlin'in forvet oyuncusu Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, RB Leipzig'i yendikleri karşılaşma sonrası yaptıkları kutlamada şoke olduğunu dile getirdi. Taraftarlar arasından kız arkadaşı Dilara Mardin'e hakaret edildiğini belirten Kruse, üzerine bira döküldüğünü de ifade etti.

APTALLAR HÂLÂ VAR
UNION BERLİN Kulübü ise Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve "Ne yazık ki bu aptallardan hâlâ çok fazla var. Bizden uzak durun ve bizi rahat bırakın" dedi. Kulüp, taraftarlardan, bu tür suistimallere karşı aktif olarak harekete geçmelerini ve özel durumlarda failin aranmasına yardım etmelerini istedi.
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Kruse’nin ırkçılık isyanı
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