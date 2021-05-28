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Giriş Tarihi: 28.5.2021

İçimizdeki umut hiç kaybolmadı

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
İçimizdeki umut hiç kaybolmadı

, 11 yaşındayken kayboldu. Aradan 22 yıl geçti. Bir otobüs tanık bulmak için Hilal’in fotoğrafları ile donatıldı

Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü kapsamında bir otobüsün yan ve arka tarafı Hilal Ercan'ın fotoğrafı ile kaplandı. Belediyenin otobüs firmasında şoför olarak çalışan Hilal'in abisi Abbas, "Umudumuz hâlâ kaybolmadı. Hilal'in kaybolduğu dönemde tanıklık yapmaktan çekinen insanlar olabilir" dedi. 3 ŞUBAT 1999 günü telefonla arayıp Hilal'in nerede olduğuyla ilgili bilgi verebileceğini söyleyen bir tanığa ulaşmaya çalıştıklarını belirten Abbas Ercan, "Kardeşimin kaybolmasından bir hafta sonra ailemi bir metro durağına çağırmıştı. Ailem oraya gittiğinde adam yoktu. Kim bir bilgiye sahip ise insanlık namına bize ulaşsın, bilgi versin" çağrısında bulundu.
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İçimizdeki umut hiç kaybolmadı
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