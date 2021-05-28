İçimizdeki umut hiç kaybolmadı

Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü kapsamında bir otobüsün yan ve arka tarafı Hilal Ercan'ın fotoğrafı ile kaplandı. Belediyenin otobüs firmasında şoför olarak çalışan Hilal'in abisi Abbas, "Umudumuz hâlâ kaybolmadı. Hilal'in kaybolduğu dönemde tanıklık yapmaktan çekinen insanlar olabilir" dedi. 3 ŞUBAT 1999 günü telefonla arayıp Hilal'in nerede olduğuyla ilgili bilgi verebileceğini söyleyen bir tanığa ulaşmaya çalıştıklarını belirten Abbas Ercan, "Kardeşimin kaybolmasından bir hafta sonra ailemi bir metro durağına çağırmıştı. Ailem oraya gittiğinde adam yoktu. Kim bir bilgiye sahip ise insanlık namına bize ulaşsın, bilgi versin" çağrısında bulundu.