Provokatör

FETÖ aşığı ve İslam'ı tahrif etme maşası Seyran Ateş, bu kez "Helal Aşk" (Liebe ist Halal) adlı bir kampanya başlattı. Eşcinselliği İslam açısından normalmiş gibi gösteren kampanya için hazırlanan afişler, Müslümanların büyük tepkisini çekti. Erkek fotoğrafı ile verilen afişte, "Müslümanım, inanıyorum ve buna rağmen erkeklerle seks yapıyorum" ifadesi yer aldı. Kadın fotoğrafı ile verilen afişte ise "Ailem lezbiyen olduğumu kabul etmiyor ama buna rağmen ben onları seviyorum" ifadesi kullanıldı.ATEŞ, sapkın kampanyasına Federal Aile Bakanlığı'ndan maddi destek alarak yola çıktı. Berlin'de tanıtılan afişler, kent sokaklarına asıldı. Afişleri görüp büyük şaşkınlık yaşayan Türkler, "Bu çirkin kadın, Seküler İslam Girişimi kurdu. Kadın, erkek ve eşcinsellerin bir arada namaz kıldığı İbn-i Rüşt Goethe adlı mescit oluşturdu. DİTİB'i ve imamları hedef seçti" dedi. FRANKFURT'Kadın hakları savunucusu', ardından 'İslam eleştirmeni', daha sonra da 'liberal İslam temsilcisi' olarak lanse edilen Seyran Ateş, FETÖ'nün desteğiyle mescit açıp 'kadın imam' oldu. Sırtını Aile Bakanlığı'na ve FETÖ'ye dayayan Ateş, eşcinsellerin haklarını savunmak için oluşturulmak istenen 'Almanya İslam'ı' projesinde kullanılmaya başlandı, İslam Konferansı'nda boy gösterdi. Ateş, namus cinayetleri gündeme geldiğinde de öne sürülmüştü.