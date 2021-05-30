Steınmeıer yeniden aday

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "İkinci bir dönem için cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyorum" açıklamasında bulundu. Almanya'da cumhurbaşkanını Federal Seçiciler Kurulu belirliyor. Federal Seçiciler Kurulu tarafından yapılacak seçimin Alman Federal Meclisi'nin şu anki 717 üyesi ile 16 eyaletten aynı sayıda delegenin katılımıyla 13 Şubat 2022'de gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier, 2017'de yemin ederek görevine başlamıştı.