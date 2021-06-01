Fişlemeye dava açılıyor

AVUSTURYA Müslüman Gençler (MJÖ) adlı sivil toplum kuruluşu, Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi'nin ülkedeki 623 camiyi fişleyerek Müslümanları potansiyel şüpheli ve hedef olarak gösterdiğini ifade etti. MJÖ, sınırları aşan konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.VİYANA Üniversitesi, haritada logosunun kullanılmasını yasaklarken, Protestan Kilisesi Piskoposu Michael Chalupka, Uyum Bakanı Susanne Raab'dan kartı ağdan çıkarmasını istedi. Siyasal İslam Haritası'nda cami ve eğitim kurumlarının hangi çatı derneğine bağlı olduğu ve adresleri paylaşılmıştı.