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Giriş Tarihi: 1.6.2021

Fişlemeye dava açılıyor

Mustafa AKBABA
Fişlemeye dava açılıyor

’da büyük tepki çeken camileri fişleme projesine karşı dava açılıyor. Dava gerekçesi; “Hedef gösterdiniz”

623 CAMİ HEDEFTE
AVUSTURYA Müslüman Gençler (MJÖ) adlı sivil toplum kuruluşu, Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi'nin ülkedeki 623 camiyi fişleyerek Müslümanları potansiyel şüpheli ve hedef olarak gösterdiğini ifade etti. MJÖ, sınırları aşan konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

KİLİSE BİLE TEPKİLİ
VİYANA Üniversitesi, haritada logosunun kullanılmasını yasaklarken, Protestan Kilisesi Piskoposu Michael Chalupka, Uyum Bakanı Susanne Raab'dan kartı ağdan çıkarmasını istedi. Siyasal İslam Haritası'nda cami ve eğitim kurumlarının hangi çatı derneğine bağlı olduğu ve adresleri paylaşılmıştı.
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Fişlemeye dava açılıyor
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