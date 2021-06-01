Yozgatlı Ozan TV yıldızı oluyor

Yozgatlı müzisyen ailenin oğlu Ozan Çetinkaya (21), Hollanda'da yakında gösterimde olacak dizide rol aldı. Ozan, konusu sır gibi saklanan dizide karşımıza polis rolüyle çıkacak. Heyecanlı olduğunu ifade eden Ozan, "Tiyatro ve sinemaya ilgi duyuyordum. İlk kez 2014'te tiyatro sahnesine çıkmıştım. Sahnenin tozunu yutan her sanatçı gibi ben de sahneden kopamadım. Müziğin yanına tiyatro ve sinemayı da ekledim" dedi. Henüz dört yaşındayken farklı enstrümanları çalmayı deneyen Ozan, "7 yaşımda keman ile tanıştıktan sonra 'Aradığımı buldum' dedim. Üç yıl önce Rotterdam Çodarts Konservatuvarı'nın Türk müziği bölümünde akademik eğitime başladım. Hollanda'daki konserde dünya çapındaki sanatçılara kemanımla eşlik ettim" diye konuştu.