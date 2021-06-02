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Giriş Tarihi: 2.6.2021

Bu haritayı iptal edin

Mustafa AKBABA
Bu haritayı iptal edin

, ’nın Müslümanları fişleme haritasının maksadı aştığına ve ters etkiye neden olduğuna işaret edip haritanın iptal edilmesini istedi

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR
AVRUPA Konseyi'nin Müslüman karşıtı hoşgörüsüzlük ve nefret suçları özel komiseri Daniel Höltgen, "Birçok Müslüman, adreslerin yayınlanmasıyla damgalandığını ve güvenliklerinin tehdit edildiğini hissetti. Kart potansiyel olarak ters etki yapıyor. Harita iptal edilmeli" diye konuştu.

ELEŞTİRİLERİ REDDETTİ
ÜLKESİNDE yayınlanan sözde siyasi İslam haritasını savunmaya devam eden Avusturya'nın Uyum Bakanı Susanne Raab (ÖVP), eleştirileri reddetmekle yetindi. Raab, "İslami bir dernek kurmak istiyorsanız insanlar kim olduğunuzu bilsinler" dedi.
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Bu haritayı iptal edin
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