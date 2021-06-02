Bu haritayı iptal edin

AVRUPA Konseyi'nin Müslüman karşıtı hoşgörüsüzlük ve nefret suçları özel komiseri Daniel Höltgen, "Birçok Müslüman, adreslerin yayınlanmasıyla damgalandığını ve güvenliklerinin tehdit edildiğini hissetti. Kart potansiyel olarak ters etki yapıyor. Harita iptal edilmeli" diye konuştu.ÜLKESİNDE yayınlanan sözde siyasi İslam haritasını savunmaya devam eden Avusturya'nın Uyum Bakanı Susanne Raab (ÖVP), eleştirileri reddetmekle yetindi. Raab, "İslami bir dernek kurmak istiyorsanız insanlar kim olduğunuzu bilsinler" dedi.