Türkiye tam bir sağlık cenneti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine övgüler yağdırıyor. Türkiye'de Avrupa'ya nazaran daha kolay tedavi olabildiklerini ifade eden yabancılar, "Avrupa'da doktordan randevu alabilme süreleri üç ayı bulurken, Türkiye'de üç günde randevu talebimize yanıt geliyor" diyor.YAKLAŞIK 35 yıl önce Alanya'ya tatile giden ve çok sevip 20 yıl sonra ev alarak yerleşen Hollandalı Casper Willem Van Schaik (78), tedavi gördüğü hastanede "Avrupa'daki arkadaşlarım özellikle pandemi döneminde üç aydan önce muayene dahi olamıyorlar. Ben Türkiye'de birkaç gün içinde operasyon dahi olabildim" dedi.EŞİ daha önce iki kez beyin felci geçiren ve havasının sağlığına iyi geleceği için ailesiyle beş yıl önce Alanya'ya yerleşen İngiliz vatandaşı John Sanderson (68), "Türkiye'deki sağlık sistemi özellikle muayene açısından çok hızlı. Vaka sayıları da hızla düştü. Türkiye bu süreçte oldukça başarılı oldu" diye konuştu. (DHA)