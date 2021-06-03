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Giriş Tarihi: 3.6.2021

engeline mahkeme tokadı

Başörtüsü engeline mahkeme tokadı

Belçikalı şirketin ‘ ayrımcılığına’ mahkeme engel oldu. Başörtülü kadınları bünyesinde çalıştırmamayı planlayan şirket, çirkin kararını geri çekmek zorunda kaldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplu taşıma şirketi STIB'in bir kadını "başörtülü olduğu için" işe almaması üzerine başlayan yargı sürecinde, çalışanların başörtülü olamayacağına yönelik şirket kararı kaldırılıyor. STIB'in başörtüsü yasağına karşı yargı süreci, şirketin verdiği iş ilanına başvuran başörtülü bir kadının 2015'teki başvurusunun reddedilmesiyle başladı.

UNIA KURULUŞU DEVREYE GİRDİ
BAŞVURUNUN reddedildiğini öğrenen UNIA adlı insan hakları kuruluşu, başörtülü kadının durumunu mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonunda mahkeme, STIB'in ayrımcılık yaptığı kararına vardı. Böylece "başı kapatan ve dini ve siyasi inançları simgeleyen" örtülere yönelik şirket yasağının kaldırılmasının yolu açıldı.
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Başörtüsü engeline mahkeme tokadı
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