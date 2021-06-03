Gökhan’ın yaşam savaşı

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Kayserili Betül (34) ve Göksel Kıraç (37) çifti, yedi yaşındaki çocukları Gökhan Kıraç'a umut olacak doktor arıyor. Dünyada sadece birkaç kişide görülen "Novo mutasyon DNM1L" isimli hastalık ile mücadele eden Gökhan'dan umutlarını hiç kesmeyen çift, "Lütfen sesimizi duyun. Beş yıldır savaş veren Gökhan ayağa kalksın" dedi.2017 yılının Ağustos ayında ailece Antalya'ya tatile gittikleri sırada Gökhan'ın ani bir atak geçirdiğini söyleyen baba Göksel Kıraç, "Daha önce hiçbir şikâyeti yoktu. Tatilin ikinci günü rahatsızlandı. Doktorlara göre Gökhan şimdiye kadar ölmüş olmalıydı ama oğlum yaşıyor. Ben oğlumu nasıl ölüme terk edebilirim. Birileri bize yardımcı olsun" diye yardım çağrısında bulundu.Novo mutasyon DNM1L, kişide canlı hücrenin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün bazı nedenlerle bozulmaya uğramasıyla oluşuyor. Hücrelerde bölünme bozukluğu oluşturan ve kalıtsal olmayan bu hastalık, dünyada sadece birkaç kişide görüldü.ANNE Betül Kıraç ise, "Oğlumu Türkiye'ye tatile götürmek istiyoruz. 24 saat başında bakıcı var. İki bakıcının da bizimle gelmesi gerekiyor. Sağlık sigortasını ikna etmeye çalışıyoruz. Bu isteğimizin yerine gelmesi büyük arzumuz. Defalarca ölümden dönen oğluma Türkiye tatilinin çok iyi geleceğine inanıyorum" diye konuştu.