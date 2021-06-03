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Giriş Tarihi: 3.6.2021

Siz nasıl annesiniz

Siz nasıl annesiniz

Kızı tarafından kaçırılan , evlatları kaçırılan annelere isyan etti: “NASIL SESSİZ KALIYORSUNUZ. NASIL BİR VİCDANA SAHİPSİNİZ”

Berlin'de PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer'in geri gelmesi için mücadele veren Maide Töremiş, aynı durumda olan annelerin sessiz kalışına isyan etti. Çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere seslenen Töremiş, "PKK, senin canını alıp gidiyor. Nasıl sessiz kalıyorsun? Nasıl bir vicdana sahipsin? Nasıl bir annesin? Huzurla yatamadığını biliyorum da neden sessiz kalıyorsun?" ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerine desteğe gidecek olan Töremiş, "Dönünce eylemlerime devam edeceğim. Çocuğum gelene kadar bırakmayacağım" dedi. BERLİN
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Siz nasıl annesiniz
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