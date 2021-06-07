Durdurun şu polisi

POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜ
HAMBURG
kentinde 28 Mayıs günü, Filistin
kökenli Lübnanlı Omar K
. (36), polis kurşunu ile öldürüldü. Polis, infazın hemen ardından, "Elinde bıçak vardı. Yoldan geçenlere saldırıyordu. Polisin ihtarlarına uymadı. Ateş açmak zorunda kaldık" açıklaması yaptı. Yeni ortaya çıkan görgü tanıkları ve video olayın hiç de böyle olmadığını ortaya koydu.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
AVUKAT Mülayim Hüseyin
, olayı duyar duymaz konuyu araştırmaya başladı. Omar K.'nın kaldığı yurttaki görgü tanıkları ile konuşan Hüseyin, "Görgü tanıkları Omar K.'nın elinde bıçak olmadığını ve Allahu ekber
diye de bağırmadığını anlattı. Olay anında video da çekilmiş. Dosya oluşturuyorum. Dava açmaya hazırlanıyorum" diye konuştu.
RADİKAL VE HASTA DEĞİL
HÜSEYİN, "Omar ne hasta, ne de radikal dinci. Ülkeye iki üç ay önce gelmiş. Görgü tanıkları, olay günü Omar'ın yurdun karşısında biri ile buluşup uyuşturucu almak istediğini, karşıya geçerken bir aracın korna çalmasına tepki verdiğini. Sonra polis çağırıldığı anlattı. Omar'ın Almanya'da yaşayan bir kuzeni varmış. Ona ulaşmaya çalışıyorum" dedi. HAMBURG
BACAĞINDAN VURABİLİRLERDİ
MÜLTECİ yurdunun karşısında meydana gelen infazı yurtta kalan mülteciler cep telefonlarıyla görüntüledi. Videoda, onlarca polisin Omar K.'yı bacağına tek el ateş edip etkisiz hale getirebilecekken seri şekilde 7 el ateş ettiği görülüyor. Polisin bahanesi hazır: Elinde bıçak vardı. Allahu ekber diye bağırdı. Terörist sandık. Başka türlü durduramadık.
POLİS SAVCIYA GÜVENİYOR
BOCHUM Üniversitesi'nin polis şiddetine yönelik araştırmasısına göre yılda 12 bin polis şiddeti gerçekleşiyor. Ancak bunların sadece iki bini savcılar tarafından takibe alınıyor. Kriminolog Tobias Singelstein
, "Olayların yüzde ikisi mahkeme önüne çıkıyor. Yüzde bir olayda ceza veriliyor" diyerek savcıların polisleri koruduğunu ortaya koymuştu.
BAHANE YALAN İNFAZ GERÇEK
6 OCAK 2020
Yer: Gelsenkirchen. İki yıldır çocuklarını görmek için çırpınan Mehmet Bulğu (37) gittiği karakoldan çıktıktan sonra yürürken polisler arkasından koştu. Biri başına olmak üzere dört kez ateş edilerek öldürüldü. Elinde bıçak olduğu, Allahu ekber diye bağırdığı iddia edildi. 14 yaşındaki bir kız "Böyle bir şey duymadım. Elde bıçak görmedim" diyerek yalanı ortaya koydu.
9 ŞUBAT 2018
Yer: Wuppertal. Cuma namazına gitmek için hazırlanan Hamit Paksoy'un (44) evini basan 30 polis, önce gaz bombası attı. Ardından Paksoy'a kurşun yağdırdı. Savunmalarında polisler, 'Siste cep telefonunu silah sandık' dedi. Dosya kapatıldı.
HAZİRAN 2020
Yer: Bremen. 54 yaşındaki bir Faslı, evinden çıkarılmak istendi. Direnince polis çağırıldı. Elinde bıçak olan Faslı, kendisine biber gazı sıkan polisin üzerine yürüyünce, kurşun yağmuruna tutuldu. Başından ve göğsünden vuruldu, hastanede öldü. Halk, 'öldürmek yerine etkisiz hale getirebilirdiniz' diye gösteri yaptı.
16 HAZİRAN 2018
Yer: Mannheim. Ferhat Emre Durna, gittiği lokalin tuvaletinde uzun süre kalınca polis çağırıldı. Olay yerine giden 12 polis, Emre'ye 7 kurşun sıktı. Durna şikâyetçi olup polislerin yargılanmasını beklerken soruşturma durduruldu.