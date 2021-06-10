Bu da mı yalan Berivan

- PKK'nın üniversite yapılanması olan öğrenci derneğinde aktif rol aldın
- Doğduğun Bingöl
'ü PKK'nın hayalini kurduğu Kürdistan'ın ili gibi lanse ettin
- PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin yasaklı olmadığı için propagandasını yaptın
- 'Sırtımızı Kandil'e dayadık' diyenleri başköşene oturtup destek verdin
- PKK yandaşlarının yayın kuruluşlarının her davetine koştun
- 5 binin üzerindeki tweet'inin yarısında Türkiye'ye düşmanlığı yaptın
- Halkın çoğunluğunun seçtiği Cumhurbaşkanımıza hakaret ettin
GERÇEKLERE DAYANAMADI
ALMAN Yeşiller
Partisi Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyalet Milletvekili Berivan Aymaz
, SABAH gerçekleri yazınca mağdur rolüne büründü. Çalmadık gazete kapısı bırakmayan, sosyal medyada, 'Beni hedef gösterdiler' yaygarası koparan Aymaz, gerçekleri yüzüne vuran SABAH'ı susturabileceğini sanıp girişime başladı.
BİLDİRİ YAYINLATTI
VEKİL olmasının avantajını kullanıp Eyalet Meclisi
'nin taraflı bir bildiri yayınlamasını sağlayan Aymaz, şimdi 'İfade özgürlüğüm' diyerek basın özgürlüğüne gem vurma aymazlığına düştü. PKK'nın ülkede yasaklı olduğunu bildiği için paylaşımlarında çok dikkatli davranan Aymaz'a, nerede durduğunu gösterdiğimizde etekleri tutuştu.
TARAFLI BİLDİRİYLE SABAH'I SUSTURAMAZSINIZ
AYMAZ, Eyalet Meclisi'nde CDU, SPD, FDP
ve Yeşiller'in meclis gruplarına taraflı bir bildirinin altına imza attırdı. Bildiriye, eyaletin din dersleri konusunda DİTİB'i yeniden muhatap almasından sonra gazetemizce hakaret, iftira, tehdit veya çatışma aracı haline getirildiği ifadesini koyduran Aymaz, karalayıcı habercilik yaptığımız iftirasını da bildiriye ekletti. SABAH'a bu bildiri ile aba altından sopa gösterilmeye çalışıldı, ancak neyin altına imza attıklarının farkında olmayan sözde fikir özgürlüğünü savunan partiler, gazetecilik yaptığımızın ve bizi bu tür bildirilerle susturamayacaklarının farkına varmalı.
BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ
NRW Hükümeti, DİTİB'i yeniden İslam Din Dersi Komisyonu
'na aldı. Bild Berivan Aymaz'ı uyum uzmanı olarak sunup Eyalet Hükümeti'ne baskı kurmaya çalıştı. Bunun üzerine SABAH, Bild'in girişimine cevap olan bir manşet attı. Aymaz için PKK yandaşı dediğimiz bu haber sonrası mağdur edebiyatı yapmaya başlayan vekil, destek kampanyası başlattı. SABAH'ı hedef alan Aymaz, 'Bu haberden sonra bana tehdit yağıyor' yaygarası ile desteği artırmaya çalıştı. Bunun için de basın özgürlüğü adına yüz karası bildiriyi yayınlattı.