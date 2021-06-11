Aşırı sağ toplumun sorunu

Saldırının gerçekleştiği ve dördü ağır 22 kişinin yaralandığı Keup Caddesi
'ndeki törende konuşan Türkiye
'nin Köln
Başkonsolosu Turan Kaya
, "Bu korkakça saldırının altında yatan nefreti gerçekten kavrayamıyoruz. Kurban ve mağdurların acılarını telafi edemeyiz. Yapılacak tek şey caddeyi bir arada yaşam, hoşgörü, anlayışın simgesi olarak tasarlamak" diye konuştu.
ANIT ÜÇ YIL SONRA DİKİLECEK
KÖLN Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker
ise "Köln herkesin dostça yaşadığı bir şehir. Sizler de bu şehrin insanlarısınız. Irkçılığa asla müsamaha göstermeyiz" dedi ve ırkçı terörü hatırlatması için planlanan anıtın saldırının 20. yılında dikileceğini söyledi. STK temsilcilerinin de katıldığı törende, barış adına beyaz güvercin uçuruldu, olay yerine çiçek bırakıldı.