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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Aşırı sağ toplumun sorunu

İBRAHİM TAŞ
Aşırı sağ toplumun sorunu

NSU terör örgütünün düzenlediği bombalı saldırının 17. yılı dolayısıyla gerçekleşen törende Başkonsolos Kaya, ırkçılığın sadece kurbanların sorunu olmadığını hatırlattı

Saldırının gerçekleştiği ve dördü ağır 22 kişinin yaralandığı 'ndeki törende konuşan 'nin Başkonsolosu , "Bu korkakça saldırının altında yatan nefreti gerçekten kavrayamıyoruz. Kurban ve mağdurların acılarını telafi edemeyiz. Yapılacak tek şey caddeyi bir arada yaşam, hoşgörü, anlayışın simgesi olarak tasarlamak" diye konuştu.

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KÖLN Anakent Belediye Başkanı ise "Köln herkesin dostça yaşadığı bir şehir. Sizler de bu şehrin insanlarısınız. Irkçılığa asla müsamaha göstermeyiz" dedi ve ırkçı terörü hatırlatması için planlanan anıtın saldırının 20. yılında dikileceğini söyledi. STK temsilcilerinin de katıldığı törende, barış adına beyaz güvercin uçuruldu, olay yerine çiçek bırakıldı.
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Aşırı sağ toplumun sorunu
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