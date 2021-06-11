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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Esnafın korona halayı

Mustafa AKBABA
Esnafın korona halayı

Koronavirüs vaka sayıları düştü, restoranlar tekrar hizmet vermeye başladı. ’deki Türk restoran sahipleri, 7 ay sonra gelen açılışı halayla kutladı

'nın kentinde, pandemi nedeniyle yedi aydır kapalı olan işyerleri ve lokantalar koronavirüs vaka sayılarının düşmesi ile kapılarını yeniden açtı. Kentin semtinde Türk işletmelerinin yoğunlaştığı cadde esnafı, yeniden açılış için davul zurna ekibi çağırıp sokakta halay çekti. Güvercinlerin uçurulduğu kutlamada, salgının bir an önce ortadan kalkması için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi gereğine de dikkat çekildi. İlginç kutlamaya öncülük eden lokantası sahibi ve eşi , "Misafirlerimizi tekrar ağırlayabildiğimiz için cadde esnafı olarak çok mutluyuz" dedi.
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Esnafın korona halayı
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