Esnafın korona halayı

Almanya
'nın Nürnberg
kentinde, pandemi nedeniyle yedi aydır kapalı olan işyerleri ve lokantalar koronavirüs vaka sayılarının düşmesi ile kapılarını yeniden açtı. Kentin Plaerrer
semtinde Türk işletmelerinin yoğunlaştığı cadde esnafı, yeniden açılış için davul zurna ekibi çağırıp sokakta halay çekti. Güvercinlerin uçurulduğu kutlamada, salgının bir an önce ortadan kalkması için maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat edilmesi gereğine de dikkat çekildi. İlginç kutlamaya öncülük eden Mevlana
lokantası sahibi Ahmet Can
ve eşi Nesrin Can
, "Misafirlerimizi tekrar ağırlayabildiğimiz için cadde esnafı olarak çok mutluyuz" dedi.