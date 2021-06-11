Frankfurt’ta ırkçı polis depremi

Soruşturmayı yürüten Frankfurt
Savcılığı'nın 21 Nisan'dan bu yana konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Özel komando birliği SEK'te görevli 38 yaşındaki polis memuruyla ilgili devam eden bir soruşturma kapsamında memurun cep telefonunda yapılan incelemede, ırkçı bir WhatsApp chat'leşme grubuna üye olduğu ortaya çıktı.
BİRLİK FESHEDİLDİ
GRUPTAKİ yazışmaları değerlendiren savcılık, yabancı düşmanı slogan ve söylemler olduğu kadar, Neo-Nazi paylaşımların da yapıldığını belirledi. Bunun üzerine gruptaki 20 polis hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma açılan 20 polisten 19'u izne ayrılırken, bir polis de açığa alındı. Sonunda özel komando birliği SEK'te 20 polisin birden ırkçı çıkması üzerine birlik feshedildi.
SKANDALLAR BİTMİYOR
FRANKFURT emniyet teşkilatını sarsan bu olay, daha önceki skandalların son halkası oldu. Daha önce de Frankfurt Birinci Karakol'da görevli polis memurlarının ünlü avukat Seda Başay Yıldız
'ın polis bilgisayarlarından ev adresini sorguladığı ortaya çıkmıştı. Bu sorgulamadan sadece kısa süre sonra avukata NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu gelmişti. Savcılık, mektubun arkasında tek kişinin olduğunu iddia ediyor.