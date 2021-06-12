Sizde hiç vicdan yok mu

Almanya
'nın Hamburg
kentinde 20 yıldır inşaat işçisi olarak çalışan Uşaklı Uysal İnce (61), 3 Kasım 2020'de firma aracı ile işe giderken otoyoldaki sıkışıklıkta durdu. Arkadan gelen tomruk yüklü kamyon, sıkışıklığı geç fark edince İnce'nin aracına çarptı. Hastaneye kaldırılan İnce, o günden sonra bitkisel hayattan çıkamadı. Türkiye
'deki oğlu Mehmet, babasına refakat etmek için turist vizesi ile Almanya'ya geldi.
İLGİLENECEK KİMSESİ YOK
BABASININ Almanya'da tek başına olduğunu ifade eden Mehmet İnce
(36), "Babam ile burada ilgilenecek kimse yoktu. Üç aylık vizemi bir üç ay daha uzattık. Şimdi ise ülkeyi terk etmem yönünde mektup gönderdiler. Ben Türkiye'de manavlık yapıyorum. Eşimi ve iki çocuğumu geride bırakıp babama refakat etmek için buradayım. Almanya'da kalma niyetim de yok. Sadece yemek yemek ve uyumak için babamın yanından ayrılıyorum" dedi.
DOKTOR RAPORUNU HİÇE SAYDILAR
ALMANYA'DA keyfi kalmadığının altını çizen İnce, "Babamı tek başına bırakmaya, onu ölüme terk etmeye gönlüm nasıl razı olsun. Beni göndermeleri vicdansızlık olur" dedi. Boberg'deki BG Kliniği, İnce'nin babasının yanında kalmasının iyi olacağını, iyileşmesine katkı sağlayacağını belirten belge verdi. İnce kendisinin panik ataklar geçirdiğine ilişkin rapor da sunmasına rağmen yabancılar dairesi
, vizenin uzatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Farklı yol bulunup bulunmayacağını ise zaman gösterecek