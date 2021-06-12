Haberler Avrupa Haberleri Sizde hiç vicdan yok mu
Giriş Tarihi: 12.6.2021

Sizde hiç vicdan yok mu

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Sizde hiç vicdan yok mu

FETÖ’cü hainlere sorgusuz sualsiz kapıları açan , ölüm döşeğindeki babasına refakat eden ’yi kapı dışarı etmek için her yolu deniyor

'nın kentinde 20 yıldır inşaat işçisi olarak çalışan Uşaklı Uysal İnce (61), 3 Kasım 2020'de firma aracı ile işe giderken otoyoldaki sıkışıklıkta durdu. Arkadan gelen tomruk yüklü kamyon, sıkışıklığı geç fark edince İnce'nin aracına çarptı. Hastaneye kaldırılan İnce, o günden sonra bitkisel hayattan çıkamadı. 'deki oğlu Mehmet, babasına refakat etmek için turist vizesi ile Almanya'ya geldi.

İLGİLENECEK KİMSESİ YOK
BABASININ Almanya'da tek başına olduğunu ifade eden (36), "Babam ile burada ilgilenecek kimse yoktu. Üç aylık vizemi bir üç ay daha uzattık. Şimdi ise ülkeyi terk etmem yönünde mektup gönderdiler. Ben Türkiye'de manavlık yapıyorum. Eşimi ve iki çocuğumu geride bırakıp babama refakat etmek için buradayım. Almanya'da kalma niyetim de yok. Sadece yemek yemek ve uyumak için babamın yanından ayrılıyorum" dedi.

DOKTOR RAPORUNU HİÇE SAYDILAR
ALMANYA'DA keyfi kalmadığının altını çizen İnce, "Babamı tek başına bırakmaya, onu ölüme terk etmeye gönlüm nasıl razı olsun. Beni göndermeleri vicdansızlık olur" dedi. Boberg'deki BG Kliniği, İnce'nin babasının yanında kalmasının iyi olacağını, iyileşmesine katkı sağlayacağını belirten belge verdi. İnce kendisinin panik ataklar geçirdiğine ilişkin rapor da sunmasına rağmen , vizenin uzatılmasının mümkün olmadığını belirtti. Farklı yol bulunup bulunmayacağını ise zaman gösterecek

ARKADAŞINA GÖNDER
Sizde hiç vicdan yok mu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA