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Giriş Tarihi: 14.6.2021

FDP bize daha yakın

FDP bize daha yakın

Seçimlere kısa bir süre kala CDU Genel Başkanı ve başbakan adayı , FDP ile koalisyona daha sıcak baktığını belirtirken, şimdiki koalisyon ortağı SPD’yi de sızlanmakla suçladı

ORTAK BIR RUH ISTIYOR
SPD ile yaşanan atışmalara değinen , "Şimdilerde hükümet koalisyona zarar veren bir tartışma yaşıyor. SPD, açıkça hükümet çalışmalarından şikâyet edip sızlanıyor. Ben ortak bir ruh ve gelecek arzusuyla yönetmek isteyen yeni bir federal hükümet istiyorum. Bunun için koalisyon ortaklarının karşılıklı başarılardan memnuniyet duyması gerekir" dedi.

KARARI SEÇMENLER VERECEK
BİRÇOK konuda farklı görüşlerin olduğu bir partiyle de güven olduğu zaman başarılı çalışmalar yapılabileceğini belirten Laschet, "FDP ile 'da başarılı bir koalisyon yürütüyoruz. İçerik açısından FDP bize 'den çok daha yakın. Ancak yönetim bir talep değil, Almanya'yı kimin şekillendireceğine seçmenler karar veriyor" diye konuştu.
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FDP bize daha yakın
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