Diyarbakır anneleriyle omuz omuza

TEHDİTLER YILDIRMADI
Almanya
'da PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer için 92 haftadır eylemini sürdüren Maide Töremiş
, Diyarbakır
annelerine destek ziyaretinde bulundu. Anneler tarafından sloganlarla karşılanan Töremiş, gözyaşlarına hakim olamadı. PKK'nın tüm tehditlerine rağmen Diyarbakır'a giden Töremiş, anneler ile birlikte HDP İl Binası
önünde açıklama yaptı.
PKK, HDP'Yİ YÖNETİYOR
PKK'NIN, HDP'yi yönettiğini belirten konuşmasında buna tepki gösteren Töremiş,"Kürtler HDP'ye oy verdiler, ancak HDP PKK'ya destek olarak Kürtleri hayal kırıklığına uğrattı. PKK, HDP'yi yönetiyor. Ben Diyarbakır'dan anneler ile birlikte bir kez daha haykırıyorum, HDP'ye yazıklar olsun, yazıklar olsun" diye konuştu.
KIZINA SESLENDİ
DİYARBAKIR anneleri ile birlikte oturma eylemini sürdüren Maide anne, HDP Diyarbakır İl Binası
önünde kızına seslendi. Kızına 'kokunu özledim' diyen anne Töremiş, "Buraya sen ve diğer çocuklar için geldim. Senin yerin oralar değil, hiç olmayacağın bir yerdesin. Kollarımı açmış, seni bekliyorum. Sen yeter ki gel kızım. Annen seni bekliyor" dedi.
SONUNDA ANNELER KAZANACAK
KANDIRILIP ya da zorla dağa götürülenlerin de artık dönmesi gerektiğini kaydeden anne Maide Töremiş, "Siz de artık gerçeği görün, ailenize dönün. Evladı dağda olsun olmasın tüm annelerin ve babaların da evladı için aylardır mücadele eden bizlere destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Ben Maide Töremiş olarak buradan sesleniyorum, uyuyan anneleri uyandıracağım, ben bunu başaracağım ve sonunda anneler kazanacak" ifadelerini kullandı.