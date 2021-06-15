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Giriş Tarihi: 15.6.2021

anneleriyle omuz omuza

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır anneleriyle omuz omuza

PKK’nın kaçırdığı Nilüfer Töremiş’in annesi , ’de sesini duyuramayınca ’ye gitti. Türk bakanlarla görüşüp derdini anlatan Maide Ana, anneleriyle omuz omuza nöbet tuttu

TEHDİTLER YILDIRMADI
'da PKK'nın kaçırdığı kızı Nilüfer için 92 haftadır eylemini sürdüren , annelerine destek ziyaretinde bulundu. Anneler tarafından sloganlarla karşılanan Töremiş, gözyaşlarına hakim olamadı. PKK'nın tüm tehditlerine rağmen Diyarbakır'a giden Töremiş, anneler ile birlikte önünde açıklama yaptı.

PKK, HDP'Yİ YÖNETİYOR
PKK'NIN, HDP'yi yönettiğini belirten konuşmasında buna tepki gösteren Töremiş,"Kürtler HDP'ye oy verdiler, ancak HDP PKK'ya destek olarak Kürtleri hayal kırıklığına uğrattı. PKK, HDP'yi yönetiyor. Ben Diyarbakır'dan anneler ile birlikte bir kez daha haykırıyorum, HDP'ye yazıklar olsun, yazıklar olsun" diye konuştu.

KIZINA SESLENDİ
DİYARBAKIR anneleri ile birlikte oturma eylemini sürdüren Maide anne, HDP önünde kızına seslendi. Kızına 'kokunu özledim' diyen anne Töremiş, "Buraya sen ve diğer çocuklar için geldim. Senin yerin oralar değil, hiç olmayacağın bir yerdesin. Kollarımı açmış, seni bekliyorum. Sen yeter ki gel kızım. Annen seni bekliyor" dedi.

SONUNDA ANNELER KAZANACAK
KANDIRILIP ya da zorla dağa götürülenlerin de artık dönmesi gerektiğini kaydeden anne Maide Töremiş, "Siz de artık gerçeği görün, ailenize dönün. Evladı dağda olsun olmasın tüm annelerin ve babaların da evladı için aylardır mücadele eden bizlere destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Ben Maide Töremiş olarak buradan sesleniyorum, uyuyan anneleri uyandıracağım, ben bunu başaracağım ve sonunda anneler kazanacak" ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır anneleriyle omuz omuza
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